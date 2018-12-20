Девушка рухнула со стриптизерских туфель и вызвала гомерический хохот в сети

@naaeee__xx / Twitter

Американка Тзия Фишер (Tziyah Fisher) решила примерить туфли для стриптизерш в одном из секс-шопов сети Adam&Eve и так эффектно и смешно упала с высоких каблуков, что стала звездой соцсетей.

Спутница девушки сняла два видео о том, как Фишер, позируя, расхаживает по секс-шопу. На обоих она теряет равновесие и падает с высоты каблуков. Героиня ролика разместила их в Instagram. Особенно пользователей рассмешило второе видео, на котором девушка упала так, что изогнулась сразу в нескольких местах, едва не ударившись головой о банкетку.

В комментариях к видео пользователи не скрывали смеха. Они закидали ее аналогичными видео смешных падений. Однако некоторые писали, что отчетливо слышали хруст или щелчок, и переживали о том, что девушка сломала себе кость. Кое-кто отметил, что поза Фишер во время падения была похожа на процесс изгнания дьявола. «Это выглядело как экзорцизм», — пишет в комментариях один из пользователей.

Девушка заверила, что осталась цела. Однако у туфель, которые они тестировала, сломался каблук, за что американку выгнали из секс-шопа. Видео из магазина приобрело вирусную популярность и собрало миллионы просмотров в Instagram и Twitter.

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