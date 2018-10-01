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Рэпер Элджей пришел в секс-шоп с другом и потратил десятки тысяч рублей

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Элджей

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, потратил десятки тысяч рублей в московском секс-шопе. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Рэпер посетил магазин на Проспекте мира вместе с другом. Отмечается, что Элджей приобрел различные вибраторы на общую сумму 27 тысяч рублей.

14 сентября стало известно, что Узенюк отменил свое выступление в Махачкале. Это произошло после скандальной отмены концерта в этом же городе рэпера Егора Крида — хип-хоп-исполнитель отказался петь в Дагестане на фоне массовых угроз расправой и изнасилованием.

Элджей — 24-летний рэпер из Новосибирска. В его дискографии семь студийных альбомов. Он известен по таким трекам, как «Розовое вино», «Минимал», Suzuki и 360°.

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