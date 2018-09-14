Элджей отменил концерт в Дагестане

Хип-хоп-исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, отменил свое выступление в Махачкале. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщает Super.

11 сентября компания-промоутер DagArtConcert приостановила продажу билетов на концерт артиста на фоне отмены выступления Егора Крида, получившего угрозы от жителей Дагестана.

По информации издания, решение отменить концерт рэпер принял после просьбы организаторов.

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Концерт Элджея был запланирован на 5 октября. Он должен был состояться на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии в Махачкале.

В начале сентября Егору Криду пригрозили расправой и изнасилованием в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Артист отказался от выступления.

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