Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы

Пользователь Twitter под ником «Дядя Терин» в рамках флешмоба «один лайк — один факт» перечислил несколько сотен фактов о работе в секс-шопе.

В частности, он рассказал, что в магазины часто заходят извращенцы, некоторым продавцы дают прозвища. «Один из самых известных — Бабаевский, он всегда приносит тебе шоколадку», — написал юзер.

Он добавил, что в ночную смену большая часть покупателей приходит за огромными девайсами для фистинга, а некоторые клиенты звонят по телефону и просят подробно рассказать про то, как пользоваться искусственной вагиной. При этом стройные покупатели оказываются гораздо более закомплексованными, чем полные.

«Продажи различаются [в зависимости] от района, в котором находится магазин. В одном могут скупать тоннами резиновых женщин, в другом — основная ставка на БДСМ, в третьем — на анальные игрушки», — сообщил автор треда.

Он отметил, что многие посетители спрашивают, продают ли в секс-шопе живых женщин. «Начинаешь ненавидеть мужиков. Даже если сам мужик. Потому что процент "А дайте мне что-нибудь, чтоб я ей незаметно подсыпал и потом трахнул" печально высокий», — подчеркнул пользователь.

Пост набрал 12 тысяч лайков.

Ранее в июле сообщалось, что посетитель секс-шопа с полным пакетом покупок попал на карты Google.

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