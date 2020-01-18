Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избили подростка, извинился перед посетителями. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Telegram-канал «Подъем».

В компании поведение охранников назвали неприемлемым. Все обстоятельства произошедшего конфликта выясняются для того, чтобы принять в отношении виновных сотрудников ТЦ меры. «Мы приносим искренние извинения посетителям», — сказали в пресс-службе.

Ранее было опубликовано видео, на котором охранник торгового центра избил подростка и оставил его лежать на полу. После этого он потребовал от несовершеннолетнего разобраться «по-мужски», к этому же призывали другие сотрудники охраны. Причиной произошедшего стало то, что охранник разнимал драку двух подростков.

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