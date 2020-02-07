Росгвардейца заподозрили в избиении подростков

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в городе Пыть-Яхе сотрудника Росгвардии заподозрили в избиении подростков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, у сотрудника Росгвардии и его друга случился конфликт с подростками в подъезде. Конфликт перерос в драку, где несовершеннолетних избили.

«По публикации проводится доследственная проверка, устанавливают личности всех участников и обстоятельства произошедшего», — рассказал «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по региону Олег Меньших.

2 февраля сообщалось, что боксер Георгий Кушиташвили в центре Москвы избил сотрудника Росгвардии. В результате происшествия сотрудник правоохранительных органов получил травму носа.

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