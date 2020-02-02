Российский боксер сломал нос росгвардейцу

Боксер Георгий Кушиташвили в центре Москвы избил сотрудника Росгвардии. В результате происшествия правоохранитель получил травму носа, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Кушиташвили и его друга, боксера Овика Оганисяна остановили для проверки документов. После этого спортсмены набросились на росгвардейца и сломали ему нос.

Пострадавший был госпитализирован, а нападавшие задержаны. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Кушиташвили — чемпион России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма. 24-летний спортсмен входит в состав сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!