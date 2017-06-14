В Федерации бокса России отреагировали на отказ пускать на Украину Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев объяснил решение украинских властей не пускать в страну российского боксера Георгия Кушиташвили, планировавшего принять участие в чемпионате Европы в Харькове. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Пока ничего официально не говорят. Я думаю, специально создают такую проблему, ажиотаж, чтобы у нас команда начала переживать. Хотим понять, в чем причина. Сейчас связывались с Международной федерацией любительского бокса (AIBA), которая давала нам гарантии, что все будет хорошо», — заявил Кремлев.

Ранее в среду, 14 июня, на пограничном пункте при въезде на Украину Кушиташвили вместе с пресс-атташе ФБР Владой Романовой, несколькими болельщиками и двумя журналистами не пустили в страну.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове начнется в пятницу, 16 июня. Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 килограмма.

