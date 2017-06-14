Российского боксера не пустили на чемпионат Европы в Харьков

Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, направлявшемуся в Харьков на чемпионат Европы, отказали по въезде на Украину. Об этом «Р-Спорт» сообщила руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России Наталия Токмогашева.

«На пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — Кушиташвили, пресс-атташе ФБР Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов. Все произошло без объяснения причин задержания, задают вопросы. У пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму», — рассказала Токмогашева.

Она также отметила, что руководство федерации разбирается в ситуации, так как их украинские коллеги давали россиянам гарантии по нахождению на территории страны и безопасности. Все остальные тренеры и спортсмены пропущены на территорию страны.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует в пятницу, 16 июня. Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 килограмма.