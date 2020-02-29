В центре Москвы произошла массовая драка из-за эксклюзивных кроссовок

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Группа молодых людей устроила массовую драку в центре Москвы из-за эксклюзивных кроссовок ограниченной серии. Видео инцидента, который произошел на Бульварном кольце, публикует Telegram-канал «Московские новости».

На опубликованном ролике видно, как молодые люди сначала толкают друг друга, а потом начинается драка, очевидцы которой пытаются оттащить ее участников в сторону. Данных о пострадавших при инциденте на данный момент нет.

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