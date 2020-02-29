Массовая драка футбольных фанатов в московском метро попала на видео

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На станции метро «Маяковская» в Москве произошла массовая драка фанатов футбольных клубов «Динамо» и «Спартак». Видео инцидента в субботу, 29 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем».

Стычка началась после того, как на станцию приехал поезд, в котором находилось около ста фанатов «Спартака». На платформе их уже ждали болельщики «Динамо», которые напали на прибывших.

Драка, которая началась в метро, позже переместилась на улицу, где нескольких фанатов задержали сотрудники правоохранительных органов. В результате потасовки несколько человек получили травмы.

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