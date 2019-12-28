В российском ресторане произошла массовая драка

Массовая драка произошла в ресторане в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает портал Rostov.ru.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 декабря. По информации «Московского комсомольца», сотрудники сразу нескольких компаний отмечали в заведении новогодний корпоратив. В какой-то момент между посетителями ресторана возник конфликт.

Всего в драке приняли участие примерно десять человек. Представитель ГУМВД России по Ростовской области подтвердил РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия. В полицию поступило соответствующее заявление, организована проверка, добавил он.

В декабре массовая драка произошла в кафе в центре Москвы. Во время конфликта один из посетителей вытащил травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел. К приезду на место инцидента полицейских участники драки разбежались.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!