В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами

Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Вечером 6 декабря в кафе одного из торговых центров собралась большая группа мужчин, которые что-то не поделили между собой. Словесная перепалка начала перерастать в драку, некоторые из участников полезли за ножами. Один из посетителей вытащил травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как после этого мужчина быстро покидают заведение. К приезду на место инцидента сотрудников полиции участники драки разбежались. Пострадавших нет.

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