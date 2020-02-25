Бойцов Росгвардии проверят из-за драки у ресторана под Москвой

В подмосковном Подольске сотрудники полиции проверят бойцов Росгвардии из-за допущенной драки у ресторана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.

Драка произошла у ресторана «Остров сокровищ» между посетителем и охранником заведения.

Инцидент сняли на видео, его опубликовали Вести.Ru. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся, в какой-то момент один из них оказывается на земле, а второй начинает бить его руками и ногами. Рядом с дерущимися стоят сотрудники Росгвардии, однако они не вмешиваются в потасовку.

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