Подбросившие подростку наркотики росгвардейцы получили 10 уголовных дел

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии, которые находятся под арестом после того, как подбросили подростку наркотики, получили еще десять уголовных дел. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката одного из потерпевших Дмитрия Герасимова.

По версии следствия, росгвардийцы подбросили подростку наркотики, приковали его наручниками и избили. После этого они заставили молодого человека снять с банковской карты матери 100 тысяч рублей и пообещали не заводить в отношении него уголовное дело.

Подростку удалось связаться с полицией, когда он был в банке, росгвардейцев задержали при получении денег. Сотрудников обвинили в вымогательстве взятки в крупном размере группой лиц и хранении наркотиков.

Новые дела, по словам адвоката Герасимова, возбуждены по статье 290 УК РФ («Получение взятки») и 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как оказалось, в период с апреля по июль 2019 года росгвардейцы составляли липовые протоколы об административных правонарушениях в отношении трех человек. В одном из случаев они вынудили человека отдать им 20 тысяч рублей.

7 февраля сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотрудника Росгвардии заподозрили в избиении подростков.

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