Российского подростка убили в драке из-за девушки

В Челябинске 17-летнего подростка убили в драке из-за девушки. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В ночь на субботу двое молодых людей попытались заступиться за девушку, к которой приставала компания выпивших мужчин на улице. В результате один из них напал на подростков с ножом, ранил одного и убил другого.

27-летнего мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве.

Друзья погибшего рассказали журналистам местного портала 74.ru, что он учился на первом курсе института путей сообщения. Девушка, за которую заступились приятели, была их знакомой. Второй молодой человек госпитализирован в одну из городских больниц.

В администрации Челябинска пообещали взять расходы, связанные с похоронами убитого подростка — у него нет родителей, воспитанием занималась опекун.

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