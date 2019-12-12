В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале. Как признались задержанные, им не понравилось, что Лысых держалась за руки с подругой.

Троим из задержанных предъявили обвинения по статье 112 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью средней тяжести»). Всем задержанным от 16 до 19 лет, один из них учится в седьмом классе, пишет Baza.

По данным «Фонтанки», 11 декабря оперативники центра по противодействию экстремизму МВД (Центр «Э») задержали в разных местах Петербурга четырех человек, к вечеру троим из них предъявили обвинения в избиении девушки. Издание пишет, что по статье 112 УК привлечены трое — 16-летний Владислав, который нигде не учится и не работает, семиклассник Денис и 19-летний Никита. Четвертый проходит по делу как свидетель. Фонтанка добавила, что все являются поклонниками националистического движения. В разговоре с полицией один из них не скрывал, что заподозрил в девушках участниц движения ЛГБТ.

Об избиении Екатерины Лысых стало известно 10 декабря. Семеро парней оскорбляли девушку и ее подруг из-за внешнего вида и спрашивали их: «Вы что, лесбиянки?». Сначала парни шли за девушками по улице. Они попытались скрыться в кофейне, где одна хотела достать перцовый баллончик и получила удар в лицо. Тогда Лысых решила заступиться за нее. В ответ парни несколько раз ударили 18-летнюю девушку по лицу, виску и голове и скрылись с места преступления.

Избиение Екатерины попало на видео. На кадрах с камеры наблюдения видно, что то группа людей забежала в кафе, где Лысых хотела спрятаться со своими подругами. Через некоторое время молодые люди побежали обратно, за ними вышла девушка. Она пыталась отбиваться, после чего молодой человек, стоящий рядом с витриной, с размаху ударил ее по лицу. Потерпевшая упала, ударившись головой об стул, у нее начались судороги.

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