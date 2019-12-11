Избиение 18-летней россиянки семью парнями из-за ориентации попало на видео

Избиение 18-летней Екатерины Лысых из-за внешнего вида и ориентации в одной из кофеен Санкт-Петербурга попало на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что группа людей забежала в кафе, где Лысых хотела спрятаться со своими подругами. Через некоторое время молодые люди побежали обратно, за ними вышла девушка. Она пыталась отбиваться, после чего молодой человек, стоящий рядом с витриной, с размаху ударил ее по лицу. Потерпевшая упала, ударившись головой об стул, у нее начались судороги.

Об избиении Екатерины Лысых стало известно 10 декабря. Как сообщило издание «Бумага», семеро парней оскорбляли девушку и ее подруг из-за внешнего вида и спрашивали их: «Вы что, лесбиянки?». Сначала мужчины шли за девушками по улице. Они попытались скрыться в кофейне, где одна попыталась достать перцовый баллончик и получила удар в лицо. Тогда Лысых решила заступиться за нее. «Они стали убегать, а Катя побежала [за ними], чтоб просто крикнуть в след, какие они мрази...» — рассказала подруга Лысых. Тогда парни несколько раз ударили 18-летнюю девушку по лицу, виску и голове и скрылись с места преступления.

По словам подруг пострадавшей, у нее сотрясение мозга, насквозь пробита щека, залит глаз и выбито колено. Они также рассказали, что после удара девушку «трясло с пеной». Петербургское управление МВД проводит проверку.

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