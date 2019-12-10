В России семеро парней избили 18-летнюю девушку из-за ориентации

В одной из кофеен Санкт-Петербурга семеро парней избили 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ориентации. Они оскорбляли ее и ее подруг из-за внешнего вида и спрашивали их: «Вы что, лесбиянки?» — сообщает издание «Бумага».

По словам одной из подруг пострадавшей, инцидент произошел в районе 22 часов на Лиговском проспекте. «Шли по улице, когда сзади к нам подошла компания парней. Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. <...> Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы», — вспоминает Алина в разговоре с изданием.

В итоге девушки забежали в кофейню, где одна из них попыталась достать перцовый баллончик и получила удар в лицо. За нее пыталась заступиться Екатерина. «Они стали убегать, а Катя побежала [за ними], чтоб просто крикнуть в след, какие они мрази...» — написала Алина в своем Instagram-аккаунте. Тогда мужчины несколько раз ударили 18-летнюю девушку по лицу, виску и голове и скрылись с места преступления.

Фото: @alina__rosso 1 /2

«Сотрясение, насквозь пробита щека, залит глаз, ее трясло с пеной. Практически выбито колено», — написала в своем Twitter подруга пострадавшей. По ее словам, девушке пришлось зашивать щеку. Кроме того, у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.

В июле россиян призвали не нарушать права лесбиянок и геев. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, права представителей секс-меньшинств в стране нарушаться не должны. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в обществе. Если будут нарушаться их права по этому признаку, будет отказано в приеме на работу, поступлении в учебное заведение на этом основании, это неправильно, это прописано в законодательстве», — заявила омбудсмен.

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