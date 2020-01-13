Российские школьницы убили сверстницу ради новых ощущений

Две несовершеннолетние жительницы Архангельска признались, что убили сверстницу из-за желания испытать новые ощущения. Об этом в понедельник, 13 января, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершенно в июне 2019 года. Первоначально школьницы заявляли, что у них была неприязнь к потерпевшей, которая, по их словам, вела себя заносчиво. Однако в ходе расследования было установлено, что у обвиняемых не было никакого повода и они убили девушку ради новых ощущений.

В конце декабря сообщалось , что две несовершеннолетние жительницы Архангельска подозреваются в жестоком убийстве сверстницы. По данным СКР, в июне 17-летние россиянки договорились убить человека и начали подбирать жертву, обсуждая место, способ убийства и сокрытия следов преступления.Позже их выбор пал на знакомую 17-летнюю девушку. Одна из убийц предложила жертве встретиться. При встрече 29 июня девушку ударили по голове стеклянной бутылкой, а после того, как та упала на землю, ее начали душить ремнем, надевать на голову пакет и перекрывать доступ воздуха, бить бутылками и резать стеклом. После убийства они скрылись с места преступления.

Тело погибшей было найдено 30-го июня. После того, как следователи установили подозреваемых, девушки были задержаны. На допросе они признались в убийстве, детально рассказав о том, как совершали его. Мотивом они назвали неприязнь к жертве из-за того, что та, по их мнению, вела себя заносчиво. Во время убийства у них также были с собой перчатки и чистящее средство. Возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенном группой лиц.

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