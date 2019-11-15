Стали известны результаты анализа крови благовещенского стрелка

Открывший огонь из помпового ружья по одногруппникам студент колледжа в Благовещенске (Амурская область) Даниил Засорин получил три пули в перестрелке с полицией. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщается в Telegram-канале издания Baza.

В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен в левое плечо, правое плечо и бедро. Все пули прошли навылет. После этого молодой человек совершил самоубийство.

Посмертная экспертиза не выявила в его крови содержания алкоголя или наркотиков.

Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент пришел в колледж с помповым ружьем ИЖ-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, совершил самоубийство. Охранник учебного заведения был задержан. По факту случившегося возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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