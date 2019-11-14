Охранника колледжа в Благовещенске задержали после стрельбы

Следователи задержали сотрудника частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», охранявшего благовещенский колледж. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.
Он был задержан в рамках возбужденного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что 19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.