СКР сообщил о третьем деле после стрельбы в колледже в Благовещенске

Следователи возбудили третье уголовное дело после стрельбы в благовещенском колледже (Амурская область). Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении должностных лиц колледжа возбуждено дело о халатности — ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Она добавила, что ранее СКР возбудил уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Петренко пояснила, что, по предварительным данным, на входе в учебное заведение не было металлодетектора.

Ранее сообщалось, что 19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате, один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство.

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