Раскрыты подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Студенты строительного колледжа в Благовещенске рассказали свою версию того, как происходила стрельба в учебном заведении. Об этом они сообщили телеканалу «360».

По словам одного из учащихся, молодой человек пришел с «помповым дробовиком типа „Сайги“», пронес его мимо охранника и заряжал оружие в туалете. Затем в туалет зашел другой парень. Стрелок спросил, хочет ли тот жить, и заставил его прыгать в окно. При падении пострадавший сломал обе руки. Утверждается, что затем стрелок «выкинул» учителя из аудитории и начал стрелять — убил одного, ранил еще двоих. Стрелка ранил полицейский.

Другой собеседник телеканала заявил, что одногруппники стрелка, кроме одного, спрятались, когда тот вошел в класс. Когда стрелок спросил у парня, почему тот не прячется, он ответил, что ему все равно — тогда вооруженный студент выстрелил в него.

Еще одна из студенток колледжа рассказала, что в момент происшествия была в своем классе — к ним вошел другой преподаватель и рассказал о случившемся. После этого педагог выключила свет в помещении, закрыла дверь и сказала «сидеть тихо и не двигаться». Чуть позже в класс завели одногруппников стрелка, всем поручили отойти от окон и дверей.

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Учащиеся колледжа описали стрелявшего как «спокойного парня», но слышали, что он якобы связан с наркотиками. Они предположили, что тот «достал оружие на даркнете».

Ранее сообщалось, что причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников.

Известно, что стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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