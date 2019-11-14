Восстановлена картина стрельбы в колледже Благовещенска

Открывший стрельбу в колледже Благовещенска студент вступил в перестрелку с сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, к наряду ДПС подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в здании колледжа. Прибыв на место, полицейские увидели на втором этаже человека с оружием. Он начал стрелять в правоохранителей, после чего они открыли ответный огонь.

Полицейским удалось заблокировать нападавшего в одной из аудиторий и вывести студентов и преподавателей из здания.

На месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе стрелявшего. Пострадали три человека.

Студент устроил стрельбу в здании колледжа в Благовещенске утром 14 ноября. Предварительной причиной произошедшего мог стать конфликт между сверстниками.

Сообщалось, что стрелявшим был студент 4-го курса колледжа Данил Зацепин. Он смог пронести в учебное заведение ружье Иж-81, спрятав его под курткой. После произошедшего он покончил с собой.

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