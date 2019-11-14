Появились подробности стрельбы в колледже Благовещенска

Стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл 19-летний студент Данил Зацепин. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, Зацепин смог пронести в учебное заведение ружье Иж-81, спрятав его под курткой. Он начал курить в коридоре колледжа. Ему сделали замечание, после чего студент достал ружье и открыл огонь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в регионе, Зацепин начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Студент устроил стрельбу в здании колледжа в Благовещенске утром 14 ноября. По предварительным данным, в результате произошедшего погиб один человек, еще один пострадал. Очевидцы сообщали, что нападавший совершил самоубийство.

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