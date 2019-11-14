Стала известна судьба стрелка из колледжа Благовещенска

Студент, который открыл стрельбу по одногруппникам в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ (Благовещенск), покончил с собой. Об этом в четверг, 14 ноября, источник в региональных экстренных службах сообщил ТАСС.

По предварительным данным, студент совершил суицид сразу после расстрела одногруппников. Ранее сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

По данным издания, Зацепин смог пронести в учебное заведение ружье Иж-81, спрятав его под курткой. Он начал курить в коридоре колледжа. Ему сделали замечание, после чего студент достал ружье и открыл огонь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в регионе, Зацепин начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Около 5:30 мск местные СМИ сообщили, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Очевидцы сообщали об одном погибшем и одном раненом.

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