Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Российский студент ворвался в колледж и расстрелял однокурсников
Опровергнут миф о появлении древнего разума
Крупнейший производитель молока обанкротился из-за веганов
Власти Благовещенска отреагировали на стрельбу в колледже
Восстановлена картина стрельбы в колледже Благовещенска
Названа причина стрельбы в колледже в Благовещенске
Студенты рассказали о напавшем на колледж в Благовещенске стрелке
Возросло число пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Новости партнеров

Стала известна судьба стрелка из колледжа Благовещенска

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото

Студент, который открыл стрельбу по одногруппникам в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ (Благовещенск), покончил с собой. Об этом в четверг, 14 ноября, источник в региональных экстренных службах сообщил ТАСС.

По предварительным данным, студент совершил суицид сразу после расстрела одногруппников. Ранее сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Зацепин.

По данным издания, Зацепин смог пронести в учебное заведение ружье Иж-81, спрятав его под курткой. Он начал курить в коридоре колледжа. Ему сделали замечание, после чего студент достал ружье и открыл огонь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в регионе, Зацепин начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Около 5:30 мск местные СМИ сообщили, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Очевидцы сообщали об одном погибшем и одном раненом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Предыстория: Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский студент ворвался в колледж и расстрелял однокурсников
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Появились подробности стрельбы в колледже Благовещенска
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:10Сегодня
Дмитрий Лысаковский

«Каждую неделю кто-то умирал от передоза»

Главный разведчик ДНР — о годах в московских СИЗО, тюремных тайнах и знаменитых арестантах
00:01Сегодня

В московском СИЗО нашли труп заключенного с перерезанным горлом

22:5613 ноября

Генерала ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

21:4313 ноября

Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

Силовые структуры00:0212 ноября
Олег Соколов

«Женщины, вино и лошади — это его девиз»

Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
20:3513 ноября

Костя Большой час слушал о расправах своей банды и объявил себя невиновным

17:5213 ноября

Генерал ФСБ рассказал про допрос Скрипаля

17:3113 ноября

«Правую руку» Шишкана поймали на Украине

Силовые структуры00:04 8 ноября
Филипп Киркоров

«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»

Как террористы хотели взорвать короля российской поп-сцены и обвиняли в этом Галкина
16:5113 ноября

Российский прапорщик избил ногами рядового и избежал тюрьмы

16:4313 ноября

Психиатры признали здоровым набросившегося на психиатра с молотком россиянина

15:5413 ноября

Раскрыты заслуги ФСБ в создании российского супероружия

Россия
Историк-расчленитель Соколов захотел оплатить похороны своей жертвы
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
Раскрыты условия приготовления самсы на российском вокзале
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
Медведев поручил выделить деньги на решение проблемы с горячей водой на Алтае
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Кадыров захотел прямого пути в Грузию
Все материалы
Мир
Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не валять дурака»
Кто здесь власть
Ближний Восток нужен и России, и США. С кем им придется бороться?
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Москва призвала Лондон ответить за слова о «безрассудной России»
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Ветеран Второй мировой сломал бедро и три часа ждал скорую
Все материалы
Бывший СССР
Вакарчук и женщины-депутаты отказались работать из-за секс-скандала
В Херсоне активисты и друзья Екатерины Гандзюк провели несколько акций, чтобы напомнить: заказчики убийства до сих пор на свободе«Я их недооценила»
Активистку жестоко убили за борьбу с коррупцией на Украине. Зеленский решил найти виновных
В ООН подсчитали жертв войны в Донбассе
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Тимошенко стала противником Зеленского
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
На Украине предложили ввести еще один государственный язык
Все материалы
Экономика
Путин рассказал об избежавшей спада экономике России
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Все материалы
Силовые структуры
В московском СИЗО нашли труп заключенного с перерезанным горлом
Дмитрий Лысаковский «Каждую неделю кто-то умирал от передоза»
Главный разведчик ДНР — о годах в московских СИЗО, тюремных тайнах и знаменитых арестантах
Генерала ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров
Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко
Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Костя Большой час слушал о расправах своей банды и объявил себя невиновным
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» потратит миллионы рублей на подарочный борщ и игрушечные луноходы
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
В США описали сценарий применения Россией своего супероружия
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
В людях нашли новый неизвестный вирус
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Найдено место существования следов инопланетной жизни
Все материалы
Спорт
Менеджер Нурмагомедова уточнил сумму гонорара бойца за победу над Порье
Алина Загитова«Русские фигуристки мозолят глаза»
Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?
Российского бойца UFC арестовали по подозрению в похищении человека
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
Авторами угроз в адрес шестилетнего сына Плющенко оказались сектанты
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Карпин пожаловался на «убийственные» проблемы «Ростова»
Все материалы
Культура
Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона
Зверский детектив, оборотни и человек с черными усами
Что читать детям и подросткам этой осенью: 15 лучших книг
«Джокер» побил два новых рекорда
Отвечай за слова
Почему самая амбициозная русская рок-группа Shortparis — не то, чем кажется
Умерла звезда первого фильма Кубрика
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Кристен Стюарт попросила сделать ее героиню в «Ангелах Чарли» лесбиянкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Кирилла Терешина заметили с «руками-базуками» после удаления «рук-базук»
Пол Джон Ноулз«Через неделю я захотела сбежать от него»
Журналистка в шутку назвала любовника «душителем». Она не знала, что он убил 20 человек
Во «ВКонтакте» появятся дизлайки
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Парень играючи украл мороженое в прямом эфире и улизнул
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Программу Малахова о погибшем в перестрелке российском мэре сняли с эфира
Все материалы
Ценности
На голове российского полковника заметили странный котелок
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Модель оказалась одновременно слишком худой и слишком толстой для работы
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Модный бренд выставил на продажу елочные игрушки с намеком на секс
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
50-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила поклонников
Все материалы
Путешествия
Туристы заплатили за отдых в несуществующем отеле и поселились на руинах
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
Еще несколько клиентов отказались от проблемного Boeing 737 MAX
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
Российская пассажирка бизнес-класса устроила дебош на борту
Все материалы
Из жизни
Тусовщица родила на танцполе ночного клуба
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Женщина пожаловалась на невыносимую жизнь с большой грудью
«Я хочу стать лучшей версией себя»
Как живет самая красивая пацифистка на Земле
Не знавшая о беременности модель родила в ванной
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Первокурсник сходил на посвящение в студенты и умер
Все материалы
11 злющих броневиков российской полиции
Восьмиколесный 26-тонный грузовик с водометной пушкой и еще 10 спецмашин МВД России
Первый тест новой Toyota RAV4
Тест кроссовера, который пережил смену поколений и изменился до неузнаваемости
Самые некрасивые автомобили в мире
Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Новый Land Rover Defender засняли на съемках сцены погони из фильма о Бонде
Все материалы
Дом
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Россиянка настроила себе комнат на чердаке многоэтажки
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
Апартаменты в Москве оказались лучше квартир
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
«Человек-паук» провалил восхождение на небоскреб в Париже
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне стали чаще подавать заявки на патенты
Россиянам предсказали сокращения в крупных компаниях
Все материалы