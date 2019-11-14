Российский студент ворвался в колледж и расстрелял однокурсников

Здание Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».

По предварительным данным, стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Очевидцы сообщают об одном погибшем и одном раненом.

Издание сообщает, что сокурсников расстрелял один из студентов четвертого курса. После этого он совершил самоубийство.

В пресс-службе областного правительства подтвердили ТАСС, что в колледже произошла стрельба. Власти не смогли уточнить подробности произошедшего.

На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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