Российский студент ворвался в колледж и расстрелял однокурсников

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
По предварительным данным, стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Очевидцы сообщают об одном погибшем и одном раненом.
Издание сообщает, что сокурсников расстрелял один из студентов четвертого курса. После этого он совершил самоубийство.
В пресс-службе областного правительства подтвердили ТАСС, что в колледже произошла стрельба. Власти не смогли уточнить подробности произошедшего.
На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.
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