Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

В сети появились видеозаписи с места стрельбы в колледже Благовещенска, где студент открыл огонь по однокурсникам. Ролики опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек, возможно — сам стрелок. Студенты вокруг взволнованы, они обсуждают, что надо записать время нападения.

Другой ролик, опубликованный каналом Life, снят снаружи. Автор видео поясняет, что запечатленные на кадрах полицейские «перестреливаются с кем-то». «А вон, вон! Тип какой-то ходит со стволом», — говорит он.

Ранее стало известно, что студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. По предварительным данным, стрельба произошла в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Очевидцы сообщают об одном погибшем и одном раненом. Нападавший совершил самоубийство.

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