Расстрелявший одногруппников российский студент оставил аудиопослание

Перед стрельбой в строительном колледже в Благовещенске студент Даниил Засорин оставил аудиопослание. Его содержание приводит издание Baza в четверг, 14 ноября.

«Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телику, когда это произойдет. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас», — говорится в расшифровке.

Материалы по теме В колледже Благовещенска произошла стрельба Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой. В результате погиб один человек, трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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