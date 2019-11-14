Смерть пострадавшего при стрельбе в благовещенском колледже опровергли

Минздрав опроверг информацию о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве сообщили, что все трое пострадавших прооперированы и живы.

Ранее друг одного из пострадавших в колледже, Алексея Голубничего, сообщил о его смерти во время операции.

Отмечалось, что врачи Амурской областной больницы прооперировали еще двоих пострадавших при стрельбе. 17-летних подростков доставили в больницу в 11:00 (05:00 Мск), у одного из них было повреждение шеи и задней части головы, затылочной области и левого надплечья, у второго — ранение ягодичной области.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников.

Стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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