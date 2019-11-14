Погибший при стрельбе в колледже Благовещенска планировал свадьбу

Погибший при стрельбе в колледже в Благовещенске Андрей Голубничий хотел жениться на своей девушке Дарине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что молодой человек планировал сделать предложение «буквально на днях».
Ранее сообщалось, что причиной, по которой студент открыл стрельбу в колледже в Благовещенске, мог стать конфликт между сверстниками.
Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по однокурсникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял учащихся.
Известно, что стрелку 19 лет, его зовут Данил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.