Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Один из пострадавших в результате стрельбы в колледже в Благовещенске находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Амурской области, передает ТАСС.

Всех троих студентов доставили в больницу с множественными огнестрельными ранениями. «Один — в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. — сказали в пресс-службе. — Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное».

Материалы по теме Студент устроил стрельбу в российском колледже Стрелок пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой.

Стрельба произошла в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска в четверг, 14 ноября. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников, а затем покончил с собой. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Засорин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений» (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас в городе созвана оперативная комиссия, губернатор пообещал помочь семьям погибшего и пострадавших.

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