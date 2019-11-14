Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в Благовещенске

После стрельбы в колледже в Благовещенске возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений» (п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Там подтвердили, что нападавший покончил с собой. В результате нападения погиб 19-летний студент колледжа, еще трое молодых людей в возрасте 17, 19 и 20 лет пострадали, они доставлены в больницу.

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Стрельба произошла в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска в четверг, 14 ноября. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников, а затем покончил с собой. Сообщалось, что стрелок — 19-летний Данил Засорин.

Позже в сети появились видеозаписи с места стрельбы. На кадрах видно, что на полу одного из кабинетов лежит раненый человек.

В Благовещенске создана экстренная комиссия. Также власти пообещали помочь семьям погибших и пострадавших.

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