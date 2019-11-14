В Приамурье окажут помощь родным жертв стрельбы в колледже

Власти Приамурья окажут помощь родственникам студентов, погибших в результате стрельбы в колледже Благовещенска. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в Instagram.
Орлов пообещал разобраться в причинах произошедшего в учебном заведении. Он принес соболезнования родным погибших и пострадавших.
19-летний Данил Засорин открыл стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ утром 14 ноября. В МВД сообщили, что он вступил в перестрелку с полицейскими. Позже стало известно, что стрелявший покончил с собой.
В результате произошедшего погиб один человек, еще трое пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
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