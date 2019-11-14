Умер один из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже

Умер один из пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Об этом сообщил его друг, передает RT в своем Telegram-канале.

Погибшего звали Алексей Голубничий. Отмечается, что он умер на операционном столе.

Как сообщил ТАСС, врачи Амурской областной больницы прооперировали еще двоих пострадавших при стрельбе.

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