Задержан руководитель охранявшего благовещенский колледж ЧОП

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», охранявшего колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, задержан следствием. Об этом в четверг, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным пресс-службы, его задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следствие считает, что мужчина допустил к охране колледжа человека, не имевшего разрешения на охранную деятельность. Руководителя ЧОПа поместили в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее сообщалось, что 19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, стрелок совершил самоубийство. Охранник учебного заведения был задержан. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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