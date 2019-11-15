Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек»

Российский школьник планировал совершить массовое убийство. Об этом Ura.ru сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Выяснилось, что подросток из Чердыни (Пермский край) написал план будущего преступления в тетради. В частности, он рассчитывал «достать деньги, достать оружие, сделать СВУ [самодельное взрывное устройство], выждать момент, убить минимум 50 человек».

Согласно надписям в его тетради, школьник увлекался субкультурой АУЕ (неформальная молодежная группировка с криминальным уклоном, — прим. «Ленты.ру»). «Эти цитаты часть меня, а я часть их», — утверждал подросток.

Отмечается, что школьник не успел осуществить задуманное. В настоящий момент с подростком работают специалисты.

14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в пришел в колледже в Благовещенске. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими стрелявший студент был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, совершил самоубийство.

Аббревиатура АУЕ расшифровывается как «Арестантский Уклад Един» — слоган молодежной субкультуры, склонной к криминалу и прославляющей воровскую романтику.

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