СКР сообщил о новом уголовном деле после стрельбы в благовещенском колледже

Следствие возбудило второе уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске (Амурская область). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального главка Следственного комитета России (СКР) Станислава Белянского.

По данным агентства, возбуждено дело о необеспечении надлежащей охраны здания. Будет проведена проверка частного охранного предприятия и дана оценка сотрудникам колледжа, не обеспечивших охрану учеников.

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Утром в четверг, 14 ноября, 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам, после чего покончил с собой. В результате погиб один человек, трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

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