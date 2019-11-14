Минздрав рассказал о состоянии раненных при стрельбе в Благовещенске

Операции всем трем пострадавшим при стрельбе в благовещенском строительном колледже прошли успешно. Об этом сообщил представитель областного минздрава, передает РИА Новости.

Один из пострадавших находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще один остается в реанимации, третьего перевели в отделение политравмы — он в состоянии средней тяжести.

Материалы по теме В колледже Благовещенска произошла стрельба Студент пронес в здание ружье и открыл огонь по одногруппникам. После он покончил с собой

Ранее Минздрав опроверг информацию о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Перед этим друг одного из пострадавших в колледже, Алексея Голубничего, сообщил о его смерти во время операции.

Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников.

Стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru