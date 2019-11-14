Минздрав рассказал о состоянии раненных при стрельбе в Благовещенске

Операции всем трем пострадавшим при стрельбе в благовещенском строительном колледже прошли успешно. Об этом сообщил представитель областного минздрава, передает РИА Новости.
Один из пострадавших находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще один остается в реанимации, третьего перевели в отделение политравмы — он в состоянии средней тяжести.
Ранее Минздрав опроверг информацию о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске. Перед этим друг одного из пострадавших в колледже, Алексея Голубничего, сообщил о его смерти во время операции.
Утром в четверг, 14 ноября, студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска открыл стрельбу по одногруппникам. Погиб один человек, трое пострадали, стрелок покончил с собой. По предварительным данным, студента удалили с занятия, после чего он вернулся в колледж с охотничьим ружьем Иж-81 и расстрелял одногруппников.
Стрелку 19 лет, его зовут Даниил Засорин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). В городе созвали оперативную комиссию, губернатор обещал оказать помощь семьям погибших и пострадавших.