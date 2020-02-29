Четыре человека пострадали при стрельбе в российском ресторане

Четыре человека госпитализированы после стрельбы в ресторане «Мечта», расположенном в городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом в субботу, 29 февраля, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС.

Инцидент произошел 28 февраля около 23:30 (21:30 мск). Между двумя компаниями вспыхнул словесный конфликт, после которого началась стрельба из травматического пистолета. При этом, кто именно стрелял, пока не установлено. По факту произошедшего начата проверка.

25 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске сотрудники полиции проводят проверку после драки у ресторана, при которой присутствовали бойцы Росгвардии. Драка произошла у ресторана «Остров сокровищ» между посетителем и охранником заведения.

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