Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте под песню «Не плачь»

Певица Татьяна Буланова прокомментировала инцидент на своем выступлении в Рязани, где посетители затеяли драку. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает РИА Новости.

По словам артистки, о произошедшем она узнала из новостей, а во время концерта «особой драки» не было. При этом Буланова подтвердила, что у зрителей что-то произошло и кого-то успокаивали. «Я [драки] не заметила и продолжила выступление», — заключила она.

28 февраля в сети появилось видео драки посетителей на выступлении Татьяны Булановой в Рязани. На нем запечатлено, как две женщины начинают потасовку под песню «Не плачь», а вскоре к ним присоединяются и другие присутствующие. Артистка при этом продолжает исполнять свою композицию.

Как сообщает портал «Рязань. Инфо», драка произошла в ходе концерта «Легенды 80-х и 90-х». Буланова была приглашена в качестве специального гостя мероприятия.

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