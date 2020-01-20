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Концерт Гребенщикова сорвали из-за индийской религиозной общины

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Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков

На Гоа полицейские сорвали концерт лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам организаторов мероприятия, выступление музыканта было приостановлено «по причине обстоятельств непреодолимой силы, вызванных противоречиями с представителями местных силовых структур». Несмотря на наличие документов, разрешающих проведение концерта, полиция отменила его из-за требований местной религиозной общины.

Свидетели случившегося рассказали, что через полтора часа после конфликта Гребенщиков вернулся к слушателям, исполнил одну песню без аппаратуры и пообщался со своими поклонниками. Деньги за выступление посетителям решили не возвращать.

В апреле 2019 года грузинский священник разогнал музыкантов группы «Аквариум», которые организовали выступление вблизи монастыря Джвари в Мцхете. На опубликованном в интернете ролике было видно, как Борис Гребенщиков с коллегами поют и играют на музыкальных инструментах, в то время как собравшиеся вокруг зрители снимают их импровизированный концерт на телефоны. Внезапно в кадре появляется священник, который размахивает руками и громким голосом требует прекратить «дискотеку во дворе церкви».

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