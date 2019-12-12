Гребенщикова и Жванецкого обвинили в спонсировании украинской армии

Музыкант Юрий Лоза обвинил артистов Бориса Гребенщикова, Любовь Успенскую и писателя-сатирика Михаила Жванецкого в спонсировании украинской армии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он пояснил, что часть выручки от их официальных концертов идет на поддержку вооруженных сил. «Это закон Украины, его никто не отменял — кто на кого должен обижаться здесь? Я что, сказал что-то не так? Я просто привел факт — на Украине такое законодательство», — отметил композитор. Он назвал Жванецкого и Гребенщикова сообщниками Успенской и напомнил, что они также выступали на территории Украины.

В ответ на эти слова Успенская в своем Instagram-аккаунте упрекнула Лозу за то, что он пытается «очернить и унизить действительно талантливых людей». Певица предположила, что музыкантом движут «собственная посредственность и карьерные неудачи, отсутствие элементарного чувства меры или отсутствие вкуса или неспособность критически воспринимать действительность».

Прошлым летом Борис Гребенщиков выступал на улицах Киева. Во время исполнения песни на сцену прорвался национал-радикал, который пытался напасть на артиста.

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