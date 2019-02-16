Шнуров и Лоза поспорили из-за украинской актрисы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Юрий Лоза поспорили в соцсетях из-за того, что Лоза раскритиковал заявление народной артистки СССР Ады Роговцевой об изоляции украинцев от россиян.

Как сообщает радио «Говорит Москва», Лоза заявил, что не читал последнее стихотворение Шнурова, в котором тот высмеял музыканта. Он отказался опускаться до уровня своего коллеги, поскольку считает себя поэтом, а его — нет. «Собака лает, ветер носит. <...> Смешно. Просто уровень разный», — заключил Лоза.

16 февраля Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте стихотворение, в котором назвал Лозу «вездесущим комментатором». Он отметил, что Лоза высказывает свое мнение по любым вопросам, даже если не разбирается в теме.

А народу все роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть — культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту

Регулярно поставляет *** (чепуху).

Да и я такой же *** (рифмоплет),

Только чуть размером больше плот.

Так Шнуров прокомментировал заявление Лозы по поводу интервью советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, в котором та раскритиковала российскую ментальность. Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она «уже старенькая» и с нее «нечего спрашивать».

15 февраля Роговцева заявила, что Россия всегда относилась к Украине очень снисходительно. По ее словам, россияне считают украинцев «вымышленным народом», а украинский язык «придуманным». «Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала она.

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