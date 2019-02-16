Шнуров и Лоза поспорили из-за украинской актрисы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Юрий Лоза поспорили в соцсетях из-за того, что Лоза раскритиковал заявление народной артистки СССР Ады Роговцевой об изоляции украинцев от россиян.
Как сообщает радио «Говорит Москва», Лоза заявил, что не читал последнее стихотворение Шнурова, в котором тот высмеял музыканта. Он отказался опускаться до уровня своего коллеги, поскольку считает себя поэтом, а его — нет. «Собака лает, ветер носит. <...> Смешно. Просто уровень разный», — заключил Лоза.
16 февраля Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте стихотворение, в котором назвал Лозу «вездесущим комментатором». Он отметил, что Лоза высказывает свое мнение по любым вопросам, даже если не разбирается в теме.
А народу все роса от бога,
Хоть им ссы в их умные глаза.
Мы не ждали, но пришла подмога,
Комментатором всего вдруг стал Лоза!
Растолкует, он как есть — культура.
Чистый мыслями, как белый лист.
По любым вопросам вездесущий Юра
Замечательно большой специалист!
И как прежде он на маленьком плоту
Регулярно поставляет *** (чепуху).
Да и я такой же *** (рифмоплет),
Только чуть размером больше плот.
Так Шнуров прокомментировал заявление Лозы по поводу интервью советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, в котором та раскритиковала российскую ментальность. Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она «уже старенькая» и с нее «нечего спрашивать».
15 февраля Роговцева заявила, что Россия всегда относилась к Украине очень снисходительно. По ее словам, россияне считают украинцев «вымышленным народом», а украинский язык «придуманным». «Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала она.