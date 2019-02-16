Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность

Советская и украинская актриса Ада Роговцева высказалась о российской ментальности в интервью изданию ZIK.

По словам актрисы, Россия всегда относилась к Украине очень снисходительно, считая украинцев «вымышленным народом», а украинский язык «придуманным». «Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала она.

Роговцева также отметила, что мысль о принадлежности Крыма и Севастополя к России укоренялась в стране «не один десяток лет».

На вопрос о встрече с президентом России Владимиром Путиным актриса ответила, что он «закрытый человек», однако «борщ ел искренне и рюмку хлебнул нормально». «Впечатление, что это чужая, не открытая душа», — заключила она.

В 2018 году Ада Роговцева попала в список знаменитостей, не поддержавших присоединение полуострова к России, который составила Общественная палата (ОП) Крыма. Вместе с ней в нем оказались писатель Борис Акунин, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов и актриса Лия Ахеджакова.

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