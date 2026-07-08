В Чехии выступили против помощи Украине

Лидер SPD Окамура: Чехия не согласна с участием в закупке оружия для Украины

Входящее в состав правящей коалиции в Чехии движение SPD («Свобода и прямая демократия») принципиально не согласно с участием республики в инициативе PURL (программа помощи) по Украине. Об этом заявил лидер SPD и спикер парламента Томио Окамура на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что в рамках этой программы европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины.

«Этот вопрос никогда не обсуждался на совете [правящей] коалиции. Это решение министра иностранных дел [Петра Мацинки]. В пятницу мы поднимем вопрос об этом на совете коалиции», — написал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину. Однако, по его словам, Будапешт продолжит гуманитарную помощь Киеву.