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12:46, 8 июля 2026Мир

В Чехии выступили против помощи Украине

Лидер SPD Окамура: Чехия не согласна с участием в закупке оружия для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Входящее в состав правящей коалиции в Чехии движение SPD («Свобода и прямая демократия») принципиально не согласно с участием республики в инициативе PURL (программа помощи) по Украине. Об этом заявил лидер SPD и спикер парламента Томио Окамура на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что в рамках этой программы европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины.

«Этот вопрос никогда не обсуждался на совете [правящей] коалиции. Это решение министра иностранных дел [Петра Мацинки]. В пятницу мы поднимем вопрос об этом на совете коалиции», — написал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не будет поставлять оружие на Украину. Однако, по его словам, Будапешт продолжит гуманитарную помощь Киеву.

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