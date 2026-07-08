Мадьяр сделал заявление о поставках оружия на Украину

Мадьяр: Венгрия не будет поставлять оружие на Украину

Венгрия не будет поставлять оружие на Украину. Об этом на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, сообщает Clash Report на своей странице в социальной сети X.

«Как я неоднократно говорил ранее, Венгрия не будет поставлять оружие или военный контингент Украине», — сказал он.

Однако, по словам главы венгерского правительства, Будапешт продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Ранее Венгрия разрешила Евросоюзу начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в объединение. Однако отмечается, что Будапешт по-прежнему выступает против ускорения процесса вступления Киева.