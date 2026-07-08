В Минспорта объяснили нюанс с новыми регионами России в решении МОК

Ограничение МОК по новым регионам значит, что там пока не будут проводиться соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР). Решение было принято после того, как Россия отменила создание олимпийских организаций на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Нюансы по поводу новых регионов России разъяснили «Царьграду» в Министерстве спорта.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ограничение по вышеуказанным регионам означает лишь, что там пока не будут проводиться соревнования. Причем решение принято именно из соображений безопасности. Что касается участия спортсменов, то отбор проводится в любой точке России, как и раньше.

Как заявил ранее министр спорта Михаил Дегтярев, также отменены все проверки на нейтральность российских спортсменов и снят запрет на проведение международных соревнований в России. Решение МОК — прямой путь к возвращению национальных сборных на международные старты для всех видов спорта, высказался министр.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, в свою очередь, отметил, что Россия вела с МОК «переговорный процесс, который не останавливался ни на минуту». По его словам, следующим этапом все международные федерации должны допустить российских спортсменов к стартам.

