«Мировому спорту быть. Быть с Россией!» Как в России отреагировали на восстановление Олимпийского комитета в МОК?

Министр спорта Дегтярев: МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР) спустя почти три года его отстранения. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России. Такое решение организация приняла после того, как Россия отменила создание олимпийских организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. О том, как в России отреагировали на восстановление в правах ОКР и снятие санкций с российских спортсменов, — в материале «Ленты.ру».

МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные соревнования. (...) Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах Михаил Дегтярев министр спорта России

Решение МОК, как пояснил Дегтярев, означает снятие всех ограничений с Олимпийского комитета России. Министерство спорта будет продолжать переговоры с МОК по вопросу восстановления российских спортсменов в федерациях различных видов спорта, добавил глава Минспорта, подчеркнув, что решение МОК — прямой путь к возвращению национальных сборных на международные старты для всех видов спорта.

Михаил Дегтярев Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Переговорый процесс не останавливался ни на минуту»

В разговоре с «Лентой.ру» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российские спортсмены долго ждали снятия санкций. «Есть воздействие наших федераций на международные федерации, получается добиться допуска наших спортсменов хотя бы к тем соревнованиям, которые являются отборочными к Олимпийским играм, — отметила она. — МОК сказал, что российские спортсмены должны быть на Олимпиаде. А, например, Международная федерация футбола (ФИФА) может сказать: чемпионат мира не является отборочным на Олимпиаду, поэтому туда мы Россию можем не допускать».

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Россия вела с МОК «переговорый процесс, который не останавливался ни на минуту». По его словам, следующим этапом все международные федерации должны допустить российских спортсменов к стартам.

Считаю, прекрасная новость. За последние, наверное, 100 лет — это самая лучшая новость в мире спорта Дмитрий Свищев депутат Госдумы

«Мы должны быть готовы к противодействию»

Советник главы Минспорта Дмитрий Губерниев указал, что процесс полноценного возвращения спортсменов на мировую арену еще не закончен.

Теперь очень важно, как будут реагировать федерации. Мы должны быть готовы к противодействию (...) Решение МОК блестящее, но нужно смотреть на то, как будут реагировать федерации Дмитрий Губерниев советник министра спорта

В свою очередь, Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что в целом ряде видов спорта российским спортсменам «придется начинать с нуля». «Там мы за годы [отлучения от международных стартов] потеряли все квоты. Например, подобная ситуация у конькобежцев, где нам не разрешают вернуть то, что было до отстранения», — подчеркнула парламентарий.

До зимней Олимпиады осталось три с половиной года, скоро начинается сезон. Разрешат ли на самой Олимпиаде российским спортсменам выступать с флагом и гимном? Думаю, это будет зависеть от мирного соглашения и многих других нюансов Светлана Журова депутат Госдумы

«Шаг к возвращению»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МОК, заявила, что «здравый смысл победил». «Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала она.

Фото: Phil Noble / Reuters

По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, решение МОК стало шагом к возвращению России в мировой спорт. Тарасова назвала отстранение российских сборных несправедливым и заявила, что спортсмены потеряли четыре с половиной года и не участвовали в международных соревнованиях. «А теперь, думаю, это шаг к возвращению», — заявила она.

Решение МОК объяснили отказом России создать олимпийские организации на новых территориях

Как пояснил председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Алексеев, у МОК после решения России не было юридических оснований оставлять ограничения в отношении ОКР. Организация, по мнению Алексеева, восстановила комитет в правах, чтобы посмотреть, как будут управлять российским спортом на новых территориях.

«После того как ОКР восстановлен в правах, оснований для санкций в отношении российских спортсменов для их участия в международных соревнованиях, в отношении проведения международных соревнований в России абсолютно нет», — подчеркнул специалист.

МОК приостановил членство ОКР в организации в 2023 году

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать к соревнованиям российских спортсменов. После начала СВО организация также призвала перенести или отменить все спортивные соревнования в России и Белоруссии.

12 октября 2023 года МОК временно отстранил ОКР — это произошло после приема в члены олимпийских советов ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Директор по коммуникациям организации Марк Адамс назвал включение правительств новых регионов нарушением территориальной целостности Украины и назвал невозможным получение средств ОКР от МОК.